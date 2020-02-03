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Arabaşı geleneği

ANKARA Sincan Yozgatlılar Derneği tarafından düzenlenen geleneksel arabaşı etkinliğine Tarım, Orman ve Köyişleri, Maliye eski Bakanı Lütfullah Kayalar ile CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de katıldı.

Arabaşı geleneği

ANKARA Sincan Yozgatlılar Derneği tarafından düzenlenen geleneksel arabaşı etkinliğine Tarım, Orman ve Köyişleri, Maliye eski Bakanı Lütfullah Kayalar ile CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de katıldı.

03 Şubat 2020 Pazartesi 03:48
Arabaşı geleneği

Dernek Başkanı Haydar Duran, katılımcılara teşekkür etti, bu tip etkinliklerin hemşehrilerin birbirlerini daha yakından tanıma ve kaynaşmalarına vesile olduğunu söyledi.

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Arabaşı Geleneği
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