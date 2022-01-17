Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Arabaşı gecesinde buluştular

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Ahmetfakılı Köyü derneği tarafından Ankara’da düzenlenen Arabaşı gecesinde, Ahmetfakılılar ile birlikte MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ve Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci de katıldı.

17 Ocak 2022 Pazartesi 00:27
Arabaşı gecesinde buluştular

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Sorgun Ahmetfakılı Köyü Derneğinin Ankara'da düzenlediği Arabaşı şölenine katılım sağladıklarını söyledi. Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda davetli hemşehrileri ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Sedef, ‘’Bu tür sosyal etkinliklerle birlikte hemşerilerimiz sıla-i rahimi, dayanışma ve birlik beraberlik duygularını dinç tutmayı başarıyorlar. Bizleri ilgiyle ağırlayan Dernek Başkanımız şahsında tüm hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Arabaşı Gecesinde BuluştularYozgatIlerigazetesiOcakPazartesiHaberSorgunAhmetfakılıKöyüAnkaraArabaşıGecesiMhpMilletvekiliİbrahimEthemSedef
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokağın canları beslendi
Sokağın canları beslendi
8’iNCiSi YOZGAT’A YAPILIYOR
8’iNCiSi YOZGAT’A YAPILIYOR
Yozgat’ın Avrupa’ya açılan kapısı
Yozgat’ın Avrupa’ya açılan kapısı
Minikler Ebruyu çok sevdi
Minikler Ebruyu çok sevdi
Enerji tasarrufu önemli
Enerji tasarrufu önemli
Geleceğin umutları
Geleceğin umutları
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim