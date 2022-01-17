Arabaşı gecesinde buluştular

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Sorgun Ahmetfakılı Köyü Derneğinin Ankara'da düzenlediği Arabaşı şölenine katılım sağladıklarını söyledi. Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda davetli hemşehrileri ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Sedef, ‘’Bu tür sosyal etkinliklerle birlikte hemşerilerimiz sıla-i rahimi, dayanışma ve birlik beraberlik duygularını dinç tutmayı başarıyorlar. Bizleri ilgiyle ağırlayan Dernek Başkanımız şahsında tüm hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum’’ dedi.