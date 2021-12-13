Arabaşı gecesi

Geceye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay telefon bağlantısı ile katıldı. AK Parti Boğazlıyan İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen arabaşı programına Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar da katıldı, gençlere hitaben bir konuşma yaptı. Coşar, ‘’Çocuklarımız, gençlerimiz ve hemşehrilerimiz ile bir araya geldik, sohbet ettik. Soframızın bereketli, birliğimizin, sevgimizin ve muhabbetimizin daim olmasını diliyorum’’ dedi.

