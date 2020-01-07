Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
111413
ALTIN
300.138
DOLAR
5.9640
STERLİN
7.8631
EURO
6.6717

Arabaşı gecesi buluşturdu

KAYSERİ’de yaşayan Yozgatlılar, Çayıralan ilçesine bağlı Derekemal Köyü hayırseverleri tarafından düzenlenen ‘Arabaşı Çorbası Gecesi’'nde buluştu.

Arabaşı gecesi buluşturdu

KAYSERİ’de yaşayan Yozgatlılar, Çayıralan ilçesine bağlı Derekemal Köyü hayırseverleri tarafından düzenlenen ‘Arabaşı Çorbası Gecesi’'nde buluştu.

07 Ocak 2020 Salı 03:41
Arabaşı gecesi buluşturdu

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe katılan yaklaşık 300 kişi Derekemalli hanımların yaptıkları arabaşı çorbası ve hamurunun tadına baktı. Etkinliği organize eden Harun Halat, Kayseri'de yaşayan hemşehrileri bir araya getirip hasret gidermeleri için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Yurtdışında ikamet eden köylülerinin sponsorluğunda bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Halat, "Dört yıl önce başladığımız bu etkinlik geleneksel hale geldi. İmece usülü bu geceyi düzenliyoruz. Sabah erkenden hanımlar arabaşı çorbasını ve hamurunu yapmak için bir araya geliyorlar. 8 saatlik bir çalışmanın ardından bu aş ortaya çıkıyor" dedi. Arabaşının geçmişte köy odalarındaki sohbetlerin değişmez lezzeti olduğunu ifade eden Halat, "Arabaşı tavuk etinden yapılan sıcak bir çorbanın yanına yapılan hamuruyla yutulmasıyla tüketilen bir yemektir. Arabaşı eskiden köy odalarında kış mevsiminde tüketilen bir yemekti. Adeta birliğin beraberliğin aşıydı. Şimdi de köyünden uzak hemşehrilerimizle, Akrabalarımızla bizi gurbette buluşturdu" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Arabaşı Gecesi Buluşturdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YANLIŞLAR DÜZELTİLSİN
YANLIŞLAR DÜZELTİLSİN
Dernek, yeni binasında
Dernek, yeni binasında
Sedef, Oktay ile görüştü
Sedef, Oktay ile görüştü
Milletvekili Başer, sorun dinledi
Milletvekili Başer, sorun dinledi
Güvenlikçilere eğitim
Güvenlikçilere eğitim
EYLEM DEVAM EDiYOR
EYLEM DEVAM EDiYOR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim