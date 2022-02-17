İstanbul Kağıthane de düzenlenen programa yoğun katılım oldu. Düzenlenen programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Ak Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yavuz Aksoy, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, MHP Kağıthane İlçe Başkanı Şafak Taştemir, Ak Parti Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, Büyük Birlik Partisi Çorum İl Başkanı Şakir Yıldırım, Bozok Federasyon Başkanı Hamdi Kurtoğlu, HGM Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve İyi Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Mümin Günler, Genç Yozgatlılar Derneği Başkanı Yasin Murat, Faraşlı Köy Muhtarı Vedat Yılmaz dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür eden Dernek Başkanı Abdullah Çetin, “Yozgat’ımızın kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Dernek yönetimi olarak arabaşı gecesi düzenledik. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir program oldu. Bu tür programların yeme içmenin dışında, bağların kuvvetlenmesi ve kaynaşma bakımından önemli olduğunu düşünüyorum. Dolu dolu geçen gecemizde bizleri kırmayarak davetimize gelen herkese teşekkür ederiz. Ayrıca telgraf gönderen AK Parti Yozgat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer’e de teşekkür ederim ” dedi.