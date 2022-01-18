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Arabaşı Gecesi

Yozgat Divanlı Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği tarafından Ankara’da arabaşı gecesi düzenlendi.

18 Ocak 2022 Salı 00:19
Arabaşı Gecesi

Düzenlenen geceye Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Saraykent AK Parti İlçe Başkanı Necmettin Kaya, Saraykent İl Genel Meclis Üyesi Nuri Çınar, Saraykent Belediye Meclis Üyesi Bilal Akalın, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç, Kocaeli Yozgatlılar Dernek Başkanı Erol Akalın ve Divanli mahalle muhtarı Harun Kızılırmak ve çok sayıda vatanda katıldı. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal,” Bu geceyi düzenleyen Yozgat Divanlı Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Başkanımız İsmail Akalına teşekkür ederiz. Yozgatlılar her geçen gün daha birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor. Daha güçlü olmak ve geleneklerimizi ve değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz” dedi. 

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