Arabaşı etkinliğinde buluştular

Keçiören Bademlik Mahallesi Zümrüt Yaşam Merkezi’nde düzenlenen arabaşı etkinliğine Çokradanlıların dışında çok sayıda misafirde katıldı. Ankara Çokradanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Osman Turgut, Pandemiden dolayı uzun süredir etniklik yapamadıklarını, bu yaptıkları etkinlikte de davetlerine icap eden herkese teşekkür ettiğini söyledi. Turgut, dernek olarak tek amaçlarının birlik ve beraberliği sağlamak, gelecek nesillerin birbirleriyle tanışıp kaynaşmasına vesile olmak olduğunu belirtti. Geçtiğimiz yıl içinde Yozgat’a Sıla’yı Rahim yaptıklarını hatırlatan Turgut, ‘’Keçiören Belediyesinin değerli başkanı, efsane başkan Sayın Turgut Altınok bu seyahatimiz için bize otobüs tahsis etti. Şimdi ise yine sevgili başkanımız Keçiören Belediyesine ait bu düğün salonunu bize tahsis etti. Bizlerin burada bir arada buluşmasına vesile oldu. Kendisine daha teşekkür ediyorum. Köylülerimizi, hemşerilerimizi, siyasi parti teşkilat başkanlarını, sivil toplum kuruluşlarının başkanlarını, muhtarlarımı, bir arada bulundurmaktan mutluyum. Hemşerilerimizle birbirimize kaynaştık çorbamızı içtik. Bu birlik ve beraberlikten başka hiç mutluluk olamaz’’ dedi.

Dernek tarafından düzenlenen Arabaşı etkinliğine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altunok, Ak Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, CHP Keçiören İlçe Başkanı Bülent Gündoğan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, İyi Parti Keçiören İlçe Başkan Serdar Tunç, Yeniden Refah Partisi Sosyal İşlerden Sorumlu Keçiören İlçe Başkan Yardımcısı Secaattin Erdoğan, Keçiören Yozgatlılar Dernek Başkanı Aytaç Bingöl, Yozgatlı dernek ve federasyon başkanları ile çok sayıda misafir katıldı. •Haber: Abdulbaki Karataş

Fotoğraf: Tuncer Külci•