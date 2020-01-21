ARABAŞI BULUŞTURDU

Etkinliğe Ankara Yozgatlılar Dernekleri Federasyon Başkanı Ahmet Koç, Benli Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Mustafa Solmaz, Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, Saraykent İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan, Yasin Gürsoy, Benli Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı. Benli Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Solmaz’ın kurucu başkan olarak birkaç dönemdir başarıyla yürüttüğü başkanlık görevini bırakmak istemesiyle alakalı duygusal konuşması geceye damgasını vurdu. Solmaz, ‘’Özellikle Yozgat’ımıza özgü olan, birlik ve beraberliğimizi perçinlemek üzere bizleri çok uzaklardan da olsa bir araya getiren arabaşı yemeği etkinliğinde aynı ortamı paylaşıyor olmak bizlere ayrı bir mutluluk verdi’’ dedi. Solmaz’ın yapmış olduğu duygusal konuşmasının akabinde Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan da yapılan konuşma davetine kayıtsız kalmayarak, duygu ve düşüncelerini belirten konuşmasını yaptı, arabaşı etkinliğini organize ederek tüm köylülerini bir araya getiren dernek başkanı ve yöneticilerine teşekkür etti.