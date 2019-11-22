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Ara tatil dolu dolu

ÇEKEREK ilçesinde, ara tatil dönemi kapsamında okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik düzenlenen öğrenciler dolu dolu geçti.

Ara tatil dolu dolu

ÇEKEREK ilçesinde, ara tatil dönemi kapsamında okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik düzenlenen öğrenciler dolu dolu geçti.

22 Kasım 2019 Cuma 04:04
Ara tatil dolu dolu

Okulların ara tatile girmesiyle birlikte öğrenciler, okullarından kopmadan çeşitli etkinlikleri gerçekleştirmek için öğretmenleriyle bir araya geldi. Belirlenen program dahilinde öğretmenler de mesleki çalışmalarını yaptı. 

Anahtar Kelimeler:
Ara Tatil Dolu Dolu
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