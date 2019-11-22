Ara tatil dolu dolu

Okulların ara tatile girmesiyle birlikte öğrenciler, okullarından kopmadan çeşitli etkinlikleri gerçekleştirmek için öğretmenleriyle bir araya geldi. Belirlenen program dahilinde öğretmenler de mesleki çalışmalarını yaptı.
22 Kasım 2019 Cuma 04:04
ÇEKEREK ilçesinde, ara tatil dönemi kapsamında okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik düzenlenen öğrenciler dolu dolu geçti.
Okulların ara tatile girmesiyle birlikte öğrenciler, okullarından kopmadan çeşitli etkinlikleri gerçekleştirmek için öğretmenleriyle bir araya geldi. Belirlenen program dahilinde öğretmenler de mesleki çalışmalarını yaptı.