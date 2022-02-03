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Ara sokaklar temizleniyor

Yozgat’ta günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle gece gündüz demeden çalışan belediye işçileri, iş makinelerinin yanı sıra kürekleriyle kaldırımlardaki karları temizliyor.

03 Şubat 2022 Perşembe 00:16
Ara sokaklar temizleniyor

Yozgat’ta yaklaşık 10 gündür aralıklı bir şekilde etkisini sürdüren kar yağışı umut oldu. Şehir merkezinde yer yer kar kalınlığı 65 santimetreyi aşarken, belediye ekipleri de gece gündüz demeden karla mücadele ediyor. Yozgat Belediyesi iş makineleriyle ana cadde ve sokaklarda kar temizliği yaparken, yaz aylarında temizlik çileri olarak çalışan personel de küreklerle kaldırımlarda kar temizleme çalışması yapıyor. Belediye işçileri kar yağışı etkisini gösterdiğinden bugüne gece gündüz demeden ellerinde kürekle kaldırımlarındaki karları temizleyerek, vatandaşların daha iyi hizmet alması için ter döküyor.

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