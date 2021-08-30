Aquapark yeniden açılıyor

Yozgat il Özel İdaresi tarafından yapılan ve hizmete sunulan, kiracılar tarafından işletilen Aquapark, Yozgat Belediyesine devredilmesinin ardından önümüzdeki günlerde yeniden hizmete açılacak.

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından yaklaşık 10 milyon lira harcama yapılarak inşa edilerek, işletim ihalesini kazanan Alpbolat İnşaat tarafından 2017’de hizmete açılan Aquapark’ın yapılma amacının sosyal ama işletmesinin kar amaçlı olması nedeniyle halkın yeterince istifade edemediği kaydedildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yakın zamanda açılışını yaparak halkın hizmetine sunacaklarını Aquapark’ta kar amacı gütmeyeceklerini söyledi. Köse, sosyal karlarının daha önemli olduğunu belirterek, tamamen kadınlara özel olacağını, kadınların da sosyal hayata adaptasyonu ve onlarında kamu hizmetlerinden faydalanmasını istediklerinin altını çizdi. İleriki tarihlerde imkan doğması halinde tesisin hemen yanı başında erkekler içinde bir tesis yapmayı planladıklarını aktaran Köse, önceliklerinin kadınlar olduğuna vurgu yaptı, haftanın bazı günlerinde şehit ve gazi yakınlarının tesisten ücretsiz yararlanacaklarını, özellikle üniversite gençlerine de ücretsiz yapmayı planladıklarını belirtti. Celal Köse, kamu yararına çalışan vakıfların, derneklerin düzenleyeceği organizasyonlara da her zaman açık olacağını, haftanın bazı günlerinde de tamamen halkımıza ait olacağını ve cüzi fiyatlarla hizmet verilerek herkesin istifade etmesinin sağlanacağını sözlerine ekledi.