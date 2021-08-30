Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1458.23
ALTIN
487.01
DOLAR
8.3509
STERLİN
11.5041
EURO
9.8634

Aquapark yeniden açılıyor

Yozgat Belediyesi’ne devri yapılan, uzun süredir kapısı kapalı bulunan kadınlara yönelik olarak inşa ettirilen Aquapark'ın yeni dönemde de kadınlara yönelik hizmet vereceği kaydedildi.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:21
Aquapark yeniden açılıyor

Yozgat il Özel İdaresi tarafından yapılan ve hizmete sunulan, kiracılar tarafından işletilen Aquapark, Yozgat Belediyesine devredilmesinin ardından önümüzdeki günlerde yeniden hizmete açılacak.
Yozgat İl Özel İdaresi tarafından yaklaşık 10 milyon lira harcama yapılarak inşa edilerek, işletim ihalesini kazanan Alpbolat İnşaat tarafından 2017’de hizmete açılan Aquapark’ın yapılma amacının sosyal ama işletmesinin kar amaçlı olması nedeniyle halkın yeterince istifade edemediği kaydedildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yakın zamanda açılışını yaparak halkın hizmetine sunacaklarını Aquapark’ta kar amacı gütmeyeceklerini söyledi. Köse, sosyal karlarının daha önemli olduğunu belirterek, tamamen kadınlara özel olacağını, kadınların da sosyal hayata adaptasyonu ve onlarında kamu hizmetlerinden faydalanmasını istediklerinin altını çizdi. İleriki tarihlerde imkan doğması halinde tesisin hemen yanı başında erkekler içinde bir tesis yapmayı planladıklarını aktaran Köse, önceliklerinin kadınlar olduğuna vurgu yaptı, haftanın bazı günlerinde şehit ve gazi yakınlarının tesisten ücretsiz yararlanacaklarını, özellikle üniversite gençlerine de ücretsiz yapmayı planladıklarını belirtti. Celal Köse, kamu yararına çalışan vakıfların, derneklerin düzenleyeceği organizasyonlara da her zaman açık olacağını, haftanın bazı günlerinde de tamamen halkımıza ait olacağını ve cüzi fiyatlarla hizmet verilerek herkesin istifade etmesinin sağlanacağını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Aquapark Yeniden Açılıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TAARRUZ'UN 99. YILI
TAARRUZ'UN 99. YILI
KANYONU GEZDiLER
KANYONU GEZDiLER
Değerli taşlar
Değerli taşlar
Köy ziyareti
Köy ziyareti
2 Projeye destek
2 Projeye destek
Kaymakamdan teşekkür
Kaymakamdan teşekkür
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim