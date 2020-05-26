BOĞAZLIYAN ilçesinde, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 apartmanda karantina uygulaması başlatıldı. Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bağlarbaşı Mahallesi Vefa Sokak'taki sitede yaşayan bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, testi pozitif çıkan hastayla temaslı kişilerin bulunduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Hastaya A blokta 7 dairede temaslı, D blokta 1 dairede temaslı kişiler tespit edilmiştir. Bu nedenle 24 Mayıs saat 22.00'den 2 Haziran 00.00'a kadar A Blok'ta bulunan tüm dairelerin ve D blok zemin katta 1 dairenin giriş çıkışları kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.