Aparat üretimi

YOZGAT Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Ayaklı Dezenfektan Aparatı üretimine geçildi. Okulun Metal İşleri Alanı öğretmen ve öğrencileri, Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin boylarına göre rahatlıkla ulaşabileceği şekilde Merkezde bulunan okullar için 'Ayaklı Dezenfektan Aparatı’ üretiminin tanıtımını yaptı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Destek Hizmetleri Şube Müdürü Mücahit Kılınç ile birlikte okulu ziyaret ederek, üretimi yerinde görüp incelemelerde bulundu, okulun yönetici öğretmen, öğrenci ve çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.