Antrenörün nikahını kıydı

Milli Güreşçi Avrupa Şampiyonu Beytullah Kayışdağ’ın abisi olan Cafer Kayışdağ’ın Belediye Nikah Salonu’nda nikahını kıydı. Derya Cafer Kayışdağ çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Köse, ‘’Derya ve Cafer Kayışdağ çiftimizin nikah akitlerini gerçekleştirdik. Yüce Mevlam genç çiftimize iki cihan saadeti nasip eylesin’’ dedi.

Yozgat’ta bir çok nikaha kendisinin katıldığını ve bir çok gencin mutluluklarına ortak olduğunu dile getiren Başkan Köse, Yozgat Belediyesi’nde nikahları kılınan bütün gençlere bir ömür boyu mutluluk dileğinde bulundu. •Haber Merkezi•