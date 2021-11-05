ANTiKAYA iLGi ARTIYOR

Geçmişi 100 yıl önceye dayanan, az bulunur bir niteliğe sahip olan eski eşyalar, antika olarak adlandırılıyor. Her dönem meraklıları tarafından kullanılan, alınıp satılan antika eşyalar, geçmişin günümüze yansımasına da katkı sunuyor. Yozgat’ta ‘Bir Hatıra Dükkanı’ sloganı ile Tonozluoğlu Çarşısında açılan antikacıda, antika eşyaların alım satımı ile birlikte bakımı, onarımı da gerçekleştiriliyor. 18 yıldır antikacılık yaptığını bildiren 39 yaşındaki Mehmet Ali Keklikçi, önce İstanbul daha sonra da Ankara’da çalıştığını, 7 yıl önce ise memleketi Yozgat’a gelip, işyeri açtı. Yozgat’ta antik özelliğe sahip tesbih, yüzük, çakmak, saat, taş plak gibi eşyaların alım satımını yapan Keklikçi, aynı zamanda bunların bakımlarını, onarımlarını da gerçekleştiriyor. Gelecek nesillere bu mesleği aktarmak için çırak bulamadığını bildiren Keklikçi, Merkez Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi 11 yaşındaki oğlu İbrahim Samet’e okulundan ve derslerinden arta kalan saatlerde mesleğini öğretmeye çalışıyor. ‘’Derslerinden geri kalmasını istemiyorum’’ diyen Mehmet Ali Keklikçi, ‘’Derslerini çalışıp, ödevini eksiksiz yaparsa tezgahı teslim ediyorum. Yokta, dükkanın önünden bile geçmesine izin vermiyorum. Hem eğitimini görecek hem de isterse bu mesleği öğrenecek’’ dedi. Yozgat’ta antika eşyalara karşı son zamanlarda ilgilinin giderek arttığına da vurgu yapan Keklikçi, antika eşyalara olan ilgi ve merakını işe dönüştürdüğünü, insanın adeta bir tarih yolculuğuna çıkmasını sağlayan antika eşyaları alıcılarıyla buluşturmaktan mutlu olduğunun altını çizdi. Geçmişe dönemlere kıyasla günümüzde insanların daha bilinçli bir şekilde koleksiyon yaptığını hatırlatan Keklikçi, ‘’Günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle insanlar antika ve koleksiyon konusunda daha bilinçliler. Ürünleri daha iyi inceliyorlar ve ürünlerin gelecekte değerli olup olmayacağına dair ön görüde bulunabiliyorlar. Artık sosyal ağlar daha fazla kullanılıyor. Bu nedenle insanlar artık daha bilinçli koleksiyonerler oldu. Eskiden, sosyal ortam bugünkü gibi fazla olmadığı için ürünlere ulaşamıyordu ama şimdi bir ürüne kolay ulaşılabiliyor’’ ifadelerini kullandı.