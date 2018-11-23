Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92629
ALTIN
209.673
DOLAR
5.2858
STERLİN
6.8388
EURO
6.0301

Antik Roma Ses Yarışması

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sahne sanatları etkinlikleri kapsamında ortaokul ve liseler arası ‘Antik Roma Ses Yarışması’ düzenlendi.

Antik Roma Ses Yarışması

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sahne sanatları etkinlikleri kapsamında ortaokul ve liseler arası ‘Antik Roma Ses Yarışması’ düzenlendi.

23 Kasım 2018 Cuma 07:22
17 Okunma
Antik Roma Ses Yarışması

Sarızeybek Şehit Yılmaz Gündüz salonunda yapılan yarışmaya 16 okulundan öğrenciler katıldı.  İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, bu tür organizasyonların hem tanıtım hem de öğrencilerin kendilerine güvenleri açısından önemli olduğunu söyledi. Yoldaş, öğrenciler için kendini ifade etme aracı olan bu yarışmanın kaybedeninin olmadığını, tüm öğrencilerin kazanan olduğunu ve böyle sosyal kültürel faaliyetlerin devam edeceğini belirtti. Yarışma sonunda, ortaokul kategorisinde Necip Fazıl Kısakürek İHO birinci, Mehmet Akif Ersoy İHO ikinci, Namık Kemal İHO üçüncü oldu. Lise kategorisinde Yunus Emre Anadolu Lisesi birinci, Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Anadolu Lisesi ikinci, Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi üçüncülük elde etti. Etkinliğe Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç, Emniyet Müdürü Kadir Topkaya, Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Taşdemir, SGK Müdürü Dilek Köksal, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Antik Roma Ses Yarışması
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ANLAMLI KAMPANYA
ANLAMLI KAMPANYA
Belediye Binası eklentileri yıkılıyor
Belediye Binası eklentileri yıkılıyor
Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
Arazi çeşmeleri bakıma alındı
Arazi çeşmeleri bakıma alındı
Kurslar ve çalışanlara yakın takip
Kurslar ve çalışanlara yakın takip
Uğur böceği ile mücadele
Uğur böceği ile mücadele

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim