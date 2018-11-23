Antik Roma Ses Yarışması

Sarızeybek Şehit Yılmaz Gündüz salonunda yapılan yarışmaya 16 okulundan öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, bu tür organizasyonların hem tanıtım hem de öğrencilerin kendilerine güvenleri açısından önemli olduğunu söyledi. Yoldaş, öğrenciler için kendini ifade etme aracı olan bu yarışmanın kaybedeninin olmadığını, tüm öğrencilerin kazanan olduğunu ve böyle sosyal kültürel faaliyetlerin devam edeceğini belirtti. Yarışma sonunda, ortaokul kategorisinde Necip Fazıl Kısakürek İHO birinci, Mehmet Akif Ersoy İHO ikinci, Namık Kemal İHO üçüncü oldu. Lise kategorisinde Yunus Emre Anadolu Lisesi birinci, Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Anadolu Lisesi ikinci, Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi üçüncülük elde etti. Etkinliğe Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç, Emniyet Müdürü Kadir Topkaya, Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Taşdemir, SGK Müdürü Dilek Köksal, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.