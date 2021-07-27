ANTiK KENTE FARKLI BAKIŞ

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Şahmuratlı Köyü yakınlarındaki Kerkenes dağında bulunan, tarihte ‘kayıp şehir’ olarak bilinen Peteria antik kent kalıntılarının da bulunduğu yerleşim alanın insan kafası model alınarak inşa edildiği ileri sürüldü. İlk yüzey araştırması çalışmalarının 1993 yılında başladığı Kerkenes dağında, 1998-2000 yıllarında müze ile katılımlı araştırma şekline dönüştürüldü. Şehrin demir çağında MÖ 600 yıllarında Medler tarafından kurulduğu tahmin edildiği, 2003 kazı sezonunda Frigce yazıtlar bulunmasıyla kentin bir Frig yerleşimi olabileceğine de vurgu yapıldı. Tarihte ‘Kayıp Şehir’ olarak bilinen Peteria antik kent kalıntılarının da bulunduğu bölgenin hava çekimlerini değerlendiren Heykeltıraş Erol Gürgen, antik kent yerleşim planının insan kafasının model alınarak inşa edildiğini ileri sürdü. Yozgat’ın Aydıncık İlçesinde Belediyeye ait Sanat Atölyesinde yönetici olarak görev yapan Heykeltıraş Gürgen, ‘’MÖ.600 yılında, Medler tarafından, bir şehir kurulur. Şehrin ismi hakkında ilk anda ‘Kerkenes’ ismi kullanılır. Üzerinde kurulduğu dağa verilen isim: Kerk/Enes. Tam olarak bilinmemekle birlikte; Kerk=baş, Enes= insan anlamını taşır. Yani: Kerkenes; insan başı veya baş insan anlamına gelmektedir’’ dedi. Şehrin önceleri Kerkenes ismiyle anılmasa da, daha sonra Med İmparatorluğunun başkenti Piterya olarak isimlendirildiğini aktaran Gürgen, uzun yıllar kayıp olarak değerlendirilen Piterya şehrinin, burada bulunduğu konusunda son yıllardaki kazılarda, büyük deliller ortaya çıktığının da altını çizdi. Gürgen, ‘’Evet, burası, Helenistik dönemden önce, Anadolu platosunda kurulmuş, en büyük Demirçağı kenti olarak öne çıkar. Şehrin kurucuları, burayı, savunma ve yol güzergahı olması açısından önemli olacağını düşünerek seçmişlerdir. Şehrin kuruluş amacının çok farklı olduğu düşünülmektedir. Çünkü, planı, mimarisi, büyüklüğü ve benzersiz kültürü ile çok farklı bir şehir oluşturulmaya çalışılmış. Bu şehir belki bir üniversite şehri, belki bir insanlık akademisi, belki çok renkli bir evrensel kent, bilim, sanat ve felsefenin ölümsüz zenginliklerin yolunda kurulmuş bir kent’’ diye konuştu. Heykeltıraş Gürgen, MÖ. 650 yıllarında, Med ve Babil birliktelikleri sonucu, Asur imparatorluğunun yıkılınca dengelerin bozulduğuna dikkat çekti. Gürgen, ‘’MÖ.590 yılında ise, Medler ve Lidyalılar arasında, 6 yıl süren bir savaş başlar. Bu savaş, MÖ. 585 yılına gelindiğinde, sürmeye devam ederken, bir gün savaş sırasında, güneş tutulması yaşanır. Medler ve Lidyalılar, güpegündüz savaşırken, savaş alanı birden gece karanlığına bürünür. Her iki tarafta, bunun üzerine ‘Tanrı savaşmamızı istemiyor’ diyerek, savaşa son verirler. Piterya şehrinin dünyaca tanınmasında, bu güneş tutulması olayı ve savaşın bitirilmesinin de büyük önemi vardır’’ ifadelerini kullandı. Gürgen, Antik Şehrin insan kafasının model alınarak inşa edildiği tezini ise yaptığı çalışmalar ve çizimlerle ortaya koydu.