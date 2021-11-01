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Anteplioğlu, Yozgat'a atandı

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı görevine Veteriner Hekim Faruk Anteplioğlu atandı.

01 Kasım 2021 Pazartesi 00:51
Anteplioğlu, Yozgat'a atandı

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdür Yardıımcısı Özgür Memiş'in Nevşehir İl Müdürlüğü'ne vakaleten atanmasının ardından boşalan makama atama yapıldı. Akdağmadeni İlçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yapan Faruk Anteplioğlu, müdür yardımcılığı görevine atanmasının ardından Yozgat'a gelerek görevine başladı.  Veteriner hekim olan Faruk Anteplioğlu'nun İl Müdür Yardımcılığı görevine atanması ile Yozgat'ta uzun yıllar sonra ilk kez bir Veteriner Hekim İl Müdürlüğünde üst düzeye atanan isim oldu. Faruk Anteplioğlu, aynı zamanda Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı görevini de yürütüyor.

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