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Anteplioğlu uyardı!

Yozgat Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, yaklaşan kurban bayramı öncesinde, kurbanlık alacak olanlara uyarılarda bulunup dikkat edilmesi gereken kriterleri anlattı. 

Anteplioğlu uyardı!

Yozgat Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, yaklaşan kurban bayramı öncesinde, kurbanlık alacak olanlara uyarılarda bulunup dikkat edilmesi gereken kriterleri anlattı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
17 Ağustos 2017 Perşembe 07:10
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Anteplioğlu uyardı!

Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, Kurban alacak vatandaşlara, kurbanlıklarla ilgili bazı tavsiyelerde bulundu. Anteplioğlu, kurbanlıkların sağlıklı, besili, kulak küpesi bulunan, pasaport/veteriner sağlık raporu-nakil belgesi olan, öncelikle erkek ve yaşını doldurmuş olanlardan seçilmesi gerektiğini söyledi. 
Anteplioğlu, “Çok zayıf, bakışları donuk, tüyleri karışık ve mat olan, salya ve gözde akıntı bulunan, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız hayvanlar ile gebe veya yeni doğum yapmış, çok genç veya gelişimini tamamlamamış hayvanlar ile damızlık değeri yüksek dişi hayvanlar kurbanlık olarak seçilmemelidir’’ dedi. 
Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, kurbanlık kesimlerinin ehil kişilerce yapılması gerektiğinin altını çizdi. Anteplioğlu, ‘’Kurbanlıklar, belediyelerin gösterdiği kesim yerlerinde yapılmalı, kesimlerde hayvan refahı ilkelerine göre hareket edilerek, kesimin hayvana eziyet edilmeden tamamlanmalıdır. Temizlik ve hijyene dikkat edilmesi, iç organlardan karkasa bir bulaşma olmadan çıkarılması, kanın çok iyi akıtılması önemlidir” diye konuştu.

Son Güncelleme: 17.08.2017 09:07
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