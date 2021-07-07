Anteplioğlu: Sağlıksız hayvanı kurban etmeyin!

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Canlı Hayvan Pazarlarında hareketlilik her geçen gün artarken, hayvansal ürünlerine bağlı hastalıklara sebebiyet verilmemesi için kurbanlıklar seçilirken mutlaka veteriner kontrolünden geçirilmiş, sağlıklı hayvanlar olması gerektiğine dikkat çekildi. Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu yaptığı yazılı açıklamada, Kurban bayramı ve Kurban kesiminin, İslami bir vecibenin yerine getirilmesi yanında ekonomik ve sosyal boyutlu bir olgu olduğuna vurgu yaptı. Anteplioğlu, veteriner hekim kontrolü dışında yetiştirilen, sevki yapılan, satışa sunulan, kesilen hayvanların, bulaşıcı, salgın hayvan hastalıklarının yayılma riskini arttırdığını, bu hayvanlardan elde edilen etlerin insan sağlığı açısından da önemli risk oluşturduğunu bildirdi. Anteplioğlu, ‘’İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 61’i hayvan kökenlidir. Bunun yanında, insan sağlığı açısından gıdaların ortaya koyduğu riskin de yüzde 90 ı hayvansal kökenli gıdalardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, hayvan ve hayvansal ürünlerden gelebilecek bu tehlikelerin azaltılması veya ortadan kaldırılması açısından, kesilen hayvanın sağlıklı olması önemlidir’’ dedi. Veterinerler Odası Başkanı Anteplioğlu, diğer bir önemli husus da, kurban derilerinin gerektiği şekilde muhafaza edilmemesi olduğunu, bağırsakların toplanmaması nedeniyle bu tür yan ürünlerin tam anlamıyla değerlendirilememesi sonucu önemli ölçüde ekonomik kayıpların yaşandığını dile getirdi. Anteplioğlu, büyükbaş hayvanlarda, hayvanın, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında kayıtlı olduğunu gösteren, kulak küpelerinin olması, Veteriner hekim tarafından muayene edilerek sevk edildiğini gösteren veteriner sağlık raporu ve hayvanların pasaportlarının olmasının zorunluluğuna dikkat çekti. Küçükbaş hayvanlarda, kulak küpelerinin ve veteriner sağlık raporunun olmasına dikkat edilmesini isteyen Anteplioğlu, ‘’Kurbanlık seçerken, hayvanın besi durumu iyi olmalı, gebe olmamalı, yeni doğum yapmış olmamalı, büyükbaş hayvanlar 2 yaşından küçük olmamalı. Kurban alınırken, yüksek ateş, tüyleri karışık ve mat, bakışları ve dış görünümü cansız, pis kokulu ishal ve burun akıntısı, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız, vücudun çeşitli yerlerinde şişlikler olmamalıdır. Kurbanlık hayvanların kesimleri için öncelikli tercihimiz, veteriner hekim kontrolü yapılan, hijyen şartları çok daha iyi olan, bakanlıktan ruhsat almış mezbaha ve kombinalar veya geçici kesim yerleri olarak düzenlenen yerler olmalıdır. Kesim yapılacak yerler temiz, serin olmalı, buralarda bol miktarda su bulunmalıdır. Kesim işlemi, mümkün olduğunca hayvanlar askıya alınarak yapılmalıdır. Böylece kesme ve yüzme işleminin daha temiz ve sağlıklı bir şekilde yapılması yanında kanın akması da daha iyi sağlanacaktır’’ uyarılarında bulundu.