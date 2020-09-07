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Anteplioğlu güven tazeledi

YOZGAT Veteriner Hekimler Odası Seçimli Gelen Kurul Toplantısı Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

07 Eylül 2020 Pazartesi 00:45
Anteplioğlu güven tazeledi

Genel Kurul toplantısına tek aday olarak katılan mevcut başkan Faruk Anteplioğlu delegelerin tamamının oyunu alarak dördüncü kez Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı seçildi. Genel kurul toplantısında konuşan Başkan Anteplioğlu, Veteriner hekimler odası 6’ıncı seçimli genel kurul toplantısın kendisini ve yönetimini bu göreve layık gören oda üyelerine teşekkür etti. Anteplioğlu, dünyamızın içerisinde geçtiği bu zor süreçte, veteriner hekimlik mesleğinin ne kadar önemli ve stratejik öneme sahip olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Bu kadar önemli bir konumda olan mesleklerinin anlatılması ve temsil edilmesi noktasında daha özenli olacaklarını dile getiren Anteplioğlu, ‘’Beni bu göreve layık gören bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Seçimlerin camiamıza, ilimize ülkemize hayırlara vesile olmasını dilerim’’ dedi. Dördüncü kez başkanlık görevine getirilen Faruk Anteplioğlu, Kasım ayı içerisinde yapılacak olan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Genel Başkanlık seçimlerinin yapılacağı, kendisi ile birlikte 5 delegenin oy kullanacağını da hatırlattı. 

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Anteplioğlu Güven Tazeledi
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