Antalya’da Bozok Rüzgarı esti

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, festivalin açılış galasına katıldı. Kırmızı Halı seremonisiyle başlayan açılış, birçok ulusal ve uluslararası basın kuruluşu tarafından takip edildi. Festivalin bu yıl resmi davetlisi olarak ilk beş üniversite arasına giren Yozgat Bozok Üniversitesi, tek Meslek Yüksekokulu unvanıyla festivalde yerini aldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo Tv Programcılığı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı, öğrencileriyle birlikte katıldığı festivalde, yalnız kalmadı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, etkinliğe eşi Hilal Karadağ ile birlikte katılarak, öğrencilere destek verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sanat ve sinema dünyasından birçok ismin yer aldığı festival ulusal ve uluslararası film gösterimlerinin yanında, söyleşilerle devam ediyor. Açılış galası gerçekleştirilen, Cnn Türk ekranından canlı yayınla verilen töreni Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile birlikte izledi. Türkan Şoray, Ahmet Mekin gibi ünlü isimlerin ödül aldığı açılış gecesi ile başlayan festival, yarın düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak. Festival tarafından akreditasyon verilen Radyo Televizyon Programı öğrencileri ise bir hafta boyunca tüm film gösterimleri ve söyleşilere katılabilecek. Öğrencilerin tüm masrafları ise Antalya Işıklar Prodüksiyon tarafından karşılanıyor.