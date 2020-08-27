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Anonslu uyarı

Yozgat'ta polis ekipleri anons yaparak, düğün ve nişanlara gelen kısıtlamalar konusunda vatandaşları bilgilendirip, uyarılarda bulundu.

27 Ağustos 2020 Perşembe 00:00
Anonslu uyarı

YOZGAT’TA polis ekipleri cadde ve sokaklarda anons yaparak düğün ve nişanlara gelen kısıtlamayı duyurdu. İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle yayımladığı genelge ile Yozgat'ın da arasında bulunduğu 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan etkinliklere kısıtlama getirilirken, düğün ve nikahlar 1 saat ile sınırlandırıldı. Yozgat'ta emniyet ekipleri cadde ve sokaklarda polis araçlarından anons yaparak vatandaşlara alınan kararları duyurdu. Kısıtlamalarla ilgili polislerden bilgi alan vatandaşlardan Hacı Ali Temiz, gazetecilere, oğlunun düğününü yapacağını, Ankara'dan Yozgat'a gelin getireceğini söyledi. Hem Ankara hem de Yozgat'ta düğün salonu kiraladığını ve kapora verdiğini belirten Temiz, "Devletimizin aldığı kararlara uyacağız. Her şeyi hazırlamıştık, yemek için et siparişi vermiştim, onu iptal ettirdim. Düğünde sadece misafirlere su ikram edeceğiz" dedi. 

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Anonslu Uyarı
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