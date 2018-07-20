Annesinin mezuniyetini izledi

Dün gerçekleştirilen mezuniyet töreninde 4 yaşındaki Güneş Ecem Tekin, önce annesinin tören geçişini, daha sonra polislik yeminini izledi. Program sonrasında direk annesi Satı Tekin’in yanına koşan minik Ecem annesi ile hasret giderdi. Kızını gözyaşları ile karşılayan ve uzun süre sarılan Anne Satı Tekin, mezuniyet sevincini ailesi ile birlikte yaşadı. Annesinin polis üniforması içerisinde görmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Minik Güneş Ecem, annesi ile gurur duyduğunu belirtti.