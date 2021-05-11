ANNEM, CANIM BENiM

ANNELER günü dolayısıyla Yozgat’ta Covid19 salgını kapsamında alınan tedbirler, tam kapanma sürecinin getirdiği kısıtlamalar gölgesinde bazı etkinlikler yapıldı. Şehitlerimizin anneleri ve eşlerini evlerinde ziyaret edildi. Çalışan annelerin günü görev yerlerinde kutlandı. Yozgat Valisi Ziya Polat, eşi Pınar Filiz Polat ile birlikte, Anneler Günü dolayısıyla Alparslan Türkeş Huzurevi'ni ziyaret etti. Polat, huzurevinin sakini annelerin gününü kutladı, yaşlılarla sohbet etti, gönüllerini aldı.