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ANNEM, CANIM BENiM

Yozgat’ta Anneler Günü, Covid19 salgını kapsamında alınan tedbirler ve tam kapanma süreci gölgesinde kutlandı. Şehit anneleri ziyaret edildi, sokağa çıkabilme izni bulunanlar annelerin gününü kutlarken, çoğunluk ise sosyal medya hesaplarını kullanarak özel günü kutladı.

11 Mayıs 2021 Salı 00:37
ANNEM, CANIM BENiM

ANNELER günü dolayısıyla Yozgat’ta Covid19 salgını kapsamında alınan tedbirler, tam kapanma sürecinin getirdiği kısıtlamalar gölgesinde bazı etkinlikler yapıldı. Şehitlerimizin anneleri ve eşlerini evlerinde ziyaret edildi. Çalışan annelerin günü görev yerlerinde kutlandı. Yozgat Valisi Ziya Polat, eşi Pınar Filiz Polat ile birlikte, Anneler Günü dolayısıyla Alparslan Türkeş Huzurevi'ni ziyaret etti. Polat, huzurevinin sakini annelerin gününü kutladı, yaşlılarla sohbet etti, gönüllerini aldı. 

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ANNEMCANIM BENiM
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