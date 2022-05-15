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Anneleri unutmadılar

İstanbul Yozgat Merkez Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Soner Karabulut’un öncülüğünde anneler günü programı düzenlendi.

15 Mayıs 2022 Pazar 00:04
Anneleri unutmadılar

Program sonrası programa katılan herkese teşekkür eden İstanbul Yozgat Merkez Derneği Başkanı Soner Karabulut, ‘’Programımıza katılan çok kıymetli misafirlerimiz Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, MHP Esenler İlçe Başkanı Hakan Özel, ESDEF Başkanı Cuma Helvacı, Kırşehirliler Dernek Bşk. Ramazan Doğan, Mardin Dernek Bşk. Hüseyin Günenç, Bayburtlular Derneği eski başkanı Fuat Saka’ya katılım sağlayarak bizleri ve misafirlerimizi onurlandırmışlardır’’ dedi. 
Toplantıda konuşma yapan Dunya Yozgatlılar Konfederasyonu (DUYKON) ve Merkez Derneği Kadın Kolları Genel Başkanı Aysel Arslan, etkinliğin yoğun bir katılımla gerçekleştiğini söyledi. Arslan, şölen havasında gerçekleştirdikleri etkinliğin gururunu yaşadıklarını belirterek, “İstanbul Yozgat Merkez Kültür ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları olarak göreve gelir gelmez bir ilk olarak organize ettiğimiz özel Anneler Günü Kahvaltı Programımızı Yoğun bir katılım ve şölen havasında gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşamaktayız” diye konuştu.
Kadın Kolları Genel Başkanı Aysel Arslan, programın gerçekleşmesinde kendilerine her türlü destek ve katkı veren Soner Karabulut’a, Yönetim Kuruluna, Sultangazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Yönetim kurulu üyesi Bekir Türkben’e ve Davut Çevik’e, kıymetli Sanatçımız Elvan Özdemir’e ve Kadın Kolları ekibime teşekkür etti. •Haber Merkezi•
 

Son Güncelleme: 14.05.2022 14:02
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