Annelere ödenek

Yıldız, İŞKUR’un pasif işgücü hizmetlerinden biri olan yarım çalışma ödeneğinin, doğum sonrası annelik hali izninin bitiminden itibaren haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilmiş olan kişilerin aranan şartları sağlamaları halinde çalışmadıkları süre için verilen bir ödenek olduğunu hatırlattı. Yıldız, ‘’Yarım Çalışma ödeneğine başvuru için doğum sonrası annelik hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekmektedir’’ dedi. Yıldız, bu kapsamda yarım çalışma ödeneği almaya hak kazananlara, hem ödenek ödenmesinin yapıldığını hem de ödenek ödenen süreler için asgari ücret üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ile genel sağlık sigortası primi işçi ve işveren paylarının yatırıldığını aktardı. Yıldız, İŞKUR’un her zaman çalışan annelerin yanında olduğunu sözlerine ekledi.