Annelere moral

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından proje kapsamında anneler için ‘Moral Günü’ etkinliği düzenlendi. Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen etkinlikte annelerin eğitim öğretim süreçlerine daha aktif katılımlarını sağlamak amaçlandı.

Proje kapsamında düzenlenen etkinliğe katılım sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Okulumuz tarafından annelerimiz için moral etkinliği düzenlendi. Bizlerde etkinliğe katılım sağlayarak annelerimizin yanında olduğumuzu belirttik. Unutmayalım ki eğitim önce evde başlar. Bu yüzdendir ki çocuklarımızın eğitimin de en büyük katkı annelerimizindir. Projeyi tüm okullarımızda eksiksiz uygulayan yöneticilerimize ve öğretmenlerimize, özellikle ilgi ve desteğini hiç esirgemeyen kıymetli annelerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.