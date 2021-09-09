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Annelere hediye

Yozgat Boğazlıyan Belediyesi yeni doğan bebeklerin annelerini ziyaret ederek, hastane çıkış seti hediye etmeye devam ediyor.

09 Eylül 2021 Perşembe 00:49
Annelere hediye

 Dünyaya gözlerini açan bebeklere sağlıklı ve başarılı bir ömür dileyen belediye personeli,  bebek sahibi olan ailelerin Boğazlıyan Belediyesi AK Masa Danışma birimine başvurarak, hastane çıkış seti hediyelerini teslim alabileceklerini belirtti. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçede yeni bebek sahibi olan ailelere görevlendirilen personelin ziyaret ederek, hazırlanan hediye çantalarını teslim ettiklerini söyledi. Coşar, yeni doğan bebek ve ailelerinin yanlarında olduklarını hissettirmek adına böyle bir projeye devam ettiklerini aktardı. Coşar, ‘’Ailelere takdim edilen hediye çantası içerisinde zıbın takımı, battaniye, bebek beslenmesi ve bakım el kitabı, aşı kartı, gelişim çizelgesi ve içerisinde zeytinyağı, sabun ve buna benzer şeylerin bulunduğu doğal ürünler sepeti yer alıyor’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Annelere Hediye
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