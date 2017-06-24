Anneler unutulmadı

Yozgat Valiliği tarafından İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde verilen iftara katılan Vali Kemal Yurtnaç, Hami-yet ailelerini unutmadıklarını ve bu ailelerin kendisinden önceki Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı’nın bir emaneti olduğunu söyledi.

Şehit ve gazi ailelerine, engellilere, öksüz ve yetimlere pozitif ayrımcılık yaptıklarını hatırlatan Vali Yurtnaç, “Biz bu pozitif ayrımcılık uyguladığımız kişilerin mutluluğunu artırmak için çalışıyoruz. Onların mutluluğunu ne kadar artırırsak kendimizi bu konuda o kadar başarılı görüyoruz. O bakımdan Pozitif Derneğini kurduk. Bu dernek vasıtasıyla pozitif ayrımcılık uyguladığımız kişilerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.

Hami-yet çocuklarına gerekli ilgi ve alakayı göstereceklerini ifade eden Vali Yurtnaç, “Çocuklarımızın birçoğu ortaokul ve lise dengine gelmiş yavrularımız. Bu çocuklarımızın şu anda yapması gereken en önemli şey iyi bir eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamak. Belki maddi olarak bazı sıkıntılar çekebilirsiniz ama çocuklara karşı sevgimizi eksik etmememiz lazım. Bizlerde elimizden geldiğince çocuklarımızın en iyi şekilde okuyup vatanına milletine hayırlı bir birey olmaları için çaba göstereceğiz” diye konuştu.

Vali Abdulkadir Yazıcı’nın bıraktığı emanete her zaman sahip çıkacaklarını kaydeden Vali Yurtnaç, “Hami-yet ailelerini kesinlikle bir tarafa bırakmış değiliz. Bilin ki sizler bizim kardeşlerimiz evlatlarınızda evlatlarımızdır. Sizin her türlü sorununuzda biz sizin yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı.

Hami-yet anneleri ise Vali Kemal Yurtnaç’a kendilerine gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ettiler.