Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Anneler Okulda

Yozgat Valiliği himayesinde Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Eğitim Stratejisinde Etkin Roller (ESER) Projesinin alt projelerinden biri olan Anneler Okulda Projesi devam ediyor.

18 Mart 2022 Cuma 00:31
Anneler Okulda

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul- veli işbirliğinin ve anne çocuk iletişim düzeylerinin artırılmasını sağlamak, annelerin eğitim öğretim sürecinde daha aktif katılımını sağlamak için ilkokullar, anaokulları ve bünyesinde anasınıfı bulunan diğer okullarda başlatılan Anneler Okulda Projesi, Şubat ayında yapılan ‘Annem Beni Ne Kadar Tanır’ temalı etkinlikle devam ediyor. Projeye yoğun katılımın olduğunu ve eğlenceli faaliyetler yapıldığını ifade eden Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Öğretmenlerimiz tarafından belirlenen 10 farklı soru, öğrencilerimize sorularak cevapları not alındı. Birkaç gün sonra anneler sınıfa davet edilerek yarışma şeklinde çocuklara sorulan soruların aynısı annelere soruldu ve alınan cevaplar çocuklarınınkiyle eşleştirildiğinde en çok doğru cevap veren anne belirlenip yarışmanın ‘Çocuğunu En İyi Tanıyan Annesi’ ilan edildi. Yarışmayı kazanan annemize de etkinlik sonunda günün anısına hediye takdiminde bulunuldu.  Anneler Okulda Projesi Mart Ayında ‘Bostanım da Annem Var’ temalı etkinlikle devam edecek olup, etkinliğimize katılarak destek veren herkese teşekkür ederim’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan• 

Anahtar Kelimeler:
ANNELER OKULDAIlerigazetesiMartCuma2022YozgatSorgunYozgat ValiliğiYOZGAT İl Milli Eğitim MüdürlüğüEğitim StratejisiEğitim Stratejisinde Etkin RollerEserProjeAnneler Okulda Projesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kontrolünde KADES’i tanıttılar
Trafik kontrolünde KADES’i tanıttılar
'Ortak akla önem veriyoruz'
'Ortak akla önem veriyoruz'
Proje yönetimi eğitimi
Proje yönetimi eğitimi
Esnafa ziyaret
Esnafa ziyaret
Şehit ailesine ziyaret
Şehit ailesine ziyaret
Geri dönüşüm kütüphaneleri kuruluyor
Geri dönüşüm kütüphaneleri kuruluyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim