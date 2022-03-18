Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul- veli işbirliğinin ve anne çocuk iletişim düzeylerinin artırılmasını sağlamak, annelerin eğitim öğretim sürecinde daha aktif katılımını sağlamak için ilkokullar, anaokulları ve bünyesinde anasınıfı bulunan diğer okullarda başlatılan Anneler Okulda Projesi, Şubat ayında yapılan ‘Annem Beni Ne Kadar Tanır’ temalı etkinlikle devam ediyor. Projeye yoğun katılımın olduğunu ve eğlenceli faaliyetler yapıldığını ifade eden Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Öğretmenlerimiz tarafından belirlenen 10 farklı soru, öğrencilerimize sorularak cevapları not alındı. Birkaç gün sonra anneler sınıfa davet edilerek yarışma şeklinde çocuklara sorulan soruların aynısı annelere soruldu ve alınan cevaplar çocuklarınınkiyle eşleştirildiğinde en çok doğru cevap veren anne belirlenip yarışmanın ‘Çocuğunu En İyi Tanıyan Annesi’ ilan edildi. Yarışmayı kazanan annemize de etkinlik sonunda günün anısına hediye takdiminde bulunuldu. Anneler Okulda Projesi Mart Ayında ‘Bostanım da Annem Var’ temalı etkinlikle devam edecek olup, etkinliğimize katılarak destek veren herkese teşekkür ederim’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•