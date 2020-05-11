Anneler gününe özel…

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, Anneler Günü'nde şehitlerimizin emaneti kıymetli annelerini yalnız bırakmadı. Başkan Köse, şehitlerimiz Rahmi Uyar, Gökhan Peker ve Abdullah Bozkurt'un emaneti olan değerli annelerini, sağlık tedbirlerini alarak ziyaret etti. Başkan Köse, ‘’Bu vatan için gözlerini bir an bile kırpmadan şehadet şerbetini içen kahramanlarımızı doğuran annelerimize minnet duygularımızı ilettik. Yüce Rabbimden, ailelerimize sağlıklı ve hayırlı ömürler niyaz ediyorum’’ dedi.

ÇANDIR Kaymakamı Murat Yayabaşı, Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, Jandarma Komutanı ve Emniyet Amiri ile birlikte, şehit annelerini ziyaret ederek, anneler gününü kutladı. Kaymakam Yayabaşı, ‘’Başta ülkemizin varlığı ve birliği için canını feda eden şehitlerimizin aziz anneleri olmak üzere fedakârlık ve sabır timsali, karşılıksız sevginin sembolü olan tüm annelerimizin Anneler Gününü en içten dileklerimizle kutlarız’’ dedi.

SARAYKENT Belediye Başkanı Ahmet Öçal, AK Parti İlçe Başkanı Necmettin Kaya ile birlikte, şehit Mustafa Eser’in ailesini ziyaret etti. Başkan Öçal, Şehidin eşi Nafiye Eser’in anneler gününü kutladı.

ÇAYIRALAN Belediye Başkanı Ömer Codar, yaşanılmakta olunan korona virüs tedbirleri doğrultusunda, her zaman şölen havası içinde kutlanılan anneler gününü bu yıl törensiz kutlamak zorunda kaldıklarını söyledi. Başkan Codar, sosyal mesafe tedbirlerini alarak ilçe siyasi partilerin kadın kolları başkanları ve temsilcileriyle birlikte ziyaretlerde bulunup, annelerin anneler günü kutlandı.

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin gününü kutladı. Şefkatin, merhametin, sabrın, fedakarlığın, karşılıksız sevginin en büyük timsali olduğu kaydedilen anneler, evlerinde ziyaret edilip, çiçek takdiminde bulunuldu. Kurumdan, ‘’Size olan sevgimiz bir güne sığmaz. Sizler yeryüzündeki meleklerimizsiniz. Yozgat başta olmak üzere bu güzel vatan sizlerin ve evlatlarınızın eseridir. Hakkınızı hiçbir zaman ödeyemeyiz. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin, Anneler gününü en içten dileklerimizle kutlar, ellerinizden öperiz’’ açıklaması yapıldı.

YERKÖY Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Yerköy Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ahmet Kepir ile birlikte ilçe merkezi ve köylerde ikamet eden Şehit annelerini ziyaret etti. Başkan Yılmaz, ‘’Şehit annelerimiz başta olmak üzere elleri öpülesi vefakar annelerimizin, anneler gününü tebrik ediyorum’’ dedi.

AKDAĞMADENİ Kaymakamı Ahmet Coşkun, Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve beraberindeki heyet ile birlikte anneler günü kapsamında şehit ailelerini ziyaret etti. Yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla şehit ailelerine ayak üstü ziyaret gerçekleştiren ziyarette, şehit annelerine çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Kaymakam Coşkun, Başkan Yalçın, yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında şehit ailelerini evlerinin kapılarında ziyaret ederek, hal ve hatırlarını sordular. Kaymakam Coşkun, ‘’Virüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu süreçte evlerinden çıkmayan şehit ailelerini ziyaret ederek, onların bu anlamlı gününe katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadık. Başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutluyorum’’ dedi.