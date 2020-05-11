Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97845
ALTIN
389.434
DOLAR
7.0929
STERLİN
8.8223
EURO
7.6935

Anneler gününe özel…

Yozgat’ta kaymakamlar, belediye başkanları ve Aile, Çalışma ve Sosyal güvenlik İl Müdürlüğü, şehit anneleriyle birlikte tüm annelerin gününü kutladı.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 00:01
Anneler gününe özel…

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, Anneler Günü'nde şehitlerimizin emaneti kıymetli annelerini yalnız bırakmadı. Başkan Köse, şehitlerimiz Rahmi Uyar, Gökhan Peker ve Abdullah Bozkurt'un emaneti olan değerli annelerini, sağlık tedbirlerini alarak ziyaret etti. Başkan Köse, ‘’Bu vatan için gözlerini bir an bile kırpmadan şehadet şerbetini içen kahramanlarımızı doğuran annelerimize minnet duygularımızı ilettik. Yüce Rabbimden, ailelerimize sağlıklı ve hayırlı ömürler niyaz ediyorum’’ dedi.

ÇANDIR Kaymakamı Murat Yayabaşı, Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, Jandarma Komutanı ve Emniyet Amiri ile birlikte, şehit annelerini ziyaret ederek, anneler gününü kutladı. Kaymakam Yayabaşı, ‘’Başta ülkemizin varlığı ve birliği için canını feda eden şehitlerimizin aziz anneleri olmak üzere fedakârlık ve sabır timsali, karşılıksız sevginin sembolü olan tüm annelerimizin Anneler Gününü en içten dileklerimizle kutlarız’’ dedi.

SARAYKENT Belediye Başkanı Ahmet Öçal, AK Parti İlçe Başkanı Necmettin Kaya ile birlikte, şehit Mustafa Eser’in ailesini ziyaret etti. Başkan Öçal, Şehidin eşi Nafiye Eser’in anneler gününü kutladı.

ÇAYIRALAN Belediye Başkanı Ömer Codar, yaşanılmakta olunan korona virüs tedbirleri doğrultusunda, her zaman şölen havası içinde kutlanılan anneler gününü bu yıl törensiz kutlamak zorunda kaldıklarını söyledi. Başkan Codar, sosyal mesafe tedbirlerini alarak ilçe siyasi partilerin kadın kolları başkanları ve temsilcileriyle birlikte ziyaretlerde bulunup, annelerin anneler günü kutlandı.

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin gününü kutladı. Şefkatin, merhametin, sabrın, fedakarlığın, karşılıksız sevginin en büyük timsali olduğu kaydedilen anneler, evlerinde ziyaret edilip, çiçek takdiminde bulunuldu. Kurumdan, ‘’Size olan sevgimiz bir güne sığmaz. Sizler yeryüzündeki meleklerimizsiniz. Yozgat başta olmak üzere bu güzel vatan sizlerin ve evlatlarınızın eseridir. Hakkınızı hiçbir zaman ödeyemeyiz. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin, Anneler gününü en içten dileklerimizle kutlar, ellerinizden öperiz’’ açıklaması yapıldı.

YERKÖY Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Yerköy Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ahmet Kepir ile birlikte ilçe merkezi ve köylerde ikamet eden Şehit annelerini ziyaret etti. Başkan Yılmaz, ‘’Şehit annelerimiz başta olmak üzere elleri öpülesi vefakar annelerimizin, anneler gününü tebrik ediyorum’’ dedi.

AKDAĞMADENİ Kaymakamı Ahmet Coşkun, Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve beraberindeki heyet ile birlikte anneler günü kapsamında şehit ailelerini ziyaret etti. Yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla şehit ailelerine ayak üstü ziyaret gerçekleştiren ziyarette, şehit annelerine çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Kaymakam Coşkun, Başkan Yalçın, yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında şehit ailelerini evlerinin kapılarında ziyaret ederek, hal ve hatırlarını sordular. Kaymakam Coşkun, ‘’Virüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu süreçte evlerinden çıkmayan şehit ailelerini ziyaret ederek, onların bu anlamlı gününe katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadık. Başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutluyorum’’ dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Randevu alan tıraş olabilecek
Randevu alan tıraş olabilecek
Önce dezenfekte, sonra açılış
Önce dezenfekte, sonra açılış
Su Değirmeni inşasına başlandı
Su Değirmeni inşasına başlandı
Cezaevine yakın takip
Cezaevine yakın takip
Lisans eğitimi…
Lisans eğitimi…
Park düzenlemesi
Park düzenlemesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim