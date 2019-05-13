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Anneler Günü kutlandı

SORGUN Ertuğrul Gazi İlkokulu 2-B sınıfı tarafından düzenlenen Anneler Günü kutlama programı ilgi gördü.

Anneler Günü kutlandı

SORGUN Ertuğrul Gazi İlkokulu 2-B sınıfı tarafından düzenlenen Anneler Günü kutlama programı ilgi gördü.

13 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Anneler Günü kutlandı

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Ekinci’nin da katıldığı etkinlikte yapılan etkinliklerde ödül kazanan öğrencilerin ödülleri dağıtıldı. Sene başından itibaren öğrencilerin yaptıkları kitap okuma yarışmalarında ilk üçe giren öğrenciler ile pedagog Adem Güneş'in mahremiyet eğitimi isimli kitabını okuyarak, veli kitap okuma yarışmasına giren velilerden ilk üçe girenlere hediyeleri dağıtıldı. Programa Sorgun Engelliler Umut Derneği ve Engelliler Spor Kulübü temsilcileri de katılarak, daha önce 2-B sınıf olarak kendilerine tekerlekli sandalye hediye edildiği için teşekkür plaketi takdim ettiler.

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