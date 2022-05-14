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Anneler günü kutlandı

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, Anaokulu öğrencileri tarafından Anneler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 00:04
Anneler günü kutlandı

Programa Kaymakam Yunus Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Minik öğrencilerin yapmış oldukları etkinliklerden dolayı teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Minik kalplerinde sevgi tohumları taşıyan anaokulu öğrencilerimizin anneleri için hazırladıkları gösterileri izleyip onlarla neşelendik. Değerli anneler için böyle güzel bir program düzenlenmesinde emekleri olan başta okul müdürümüz olmak üzere tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi. •Haber Merkezi•

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