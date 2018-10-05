Anne Sütünün önemi anlatıldı

Arslanyılmaz, 1992 yılından beri 1-7 Ekim tarihleri Dünya ülkeleri tarafından emzirme haftası olarak kabul edildiğini, emzirme haftası dünya ülkelerine emzirmenin öneminin anlatılması, farkındalığın oluşturulması, çocukların anne sütüyle beslenme hakkının tanınması, hiçbir çocuğun bu haktan mahrum edilmemesi, konunun önemi ve gündem oluşturulması amacıyla değerlendirme fırsatı sağladığını belirtti. Arslanyılmaz, “Anne sütü, yeni doğan ve bebekler için en doğal, en taze ve en uygun besin olmakla beraber bebeklerin büyüme-gelişmesinde, ruhsal gelişiminde, bebeği yeni doğan enfeksiyonlarına karşı korumada ve çocuğun-bireyin yaşam boyu sağlıklı olmasında önemli rol oynamaktadır. Her annenin sütü kendi bebeği için en uygun bileşimdedir. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın önerisi, doğum sonrası emzirmeye ilk bir saat içinde başlanması, ilk altı ay sadece anne sütü verilmesi ve altı aydan sonra da tamamlayıcı besinlerle birlikte iki yaşına kadar emzirmenin devam etmesidir’’ dedi.