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Anne sütü anlatıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları, Şehir Hastanesi’nde görevli sağlık personeline ‘Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı’ konusunda eğitim verildi.

Anne sütü anlatıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları, Şehir Hastanesi’nde görevli sağlık personeline ‘Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı’ konusunda eğitim verildi.

16 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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Anne sütü anlatıldı

Yozgat Şehir Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Emrah Kızıldağ, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Meltem Aksu ile birlikte hemşire ve ebelerle birlikte eğitim çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi. Verilen eğitimlerde katılımcılara, Türkiye'de emzirmenin durumu, anne sütünün önemi, emzirme fizyolojisi, emzirme ile ilgili sorunlar, bebek dostu hastane uygulamaları, iletişim, danışmanlık gibi anne sütü ve emzirmenin doğru uygulamaları ile ilgili konular anlatıldı.

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