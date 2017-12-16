Anne sütü anlatıldı

Yozgat Şehir Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Emrah Kızıldağ, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Meltem Aksu ile birlikte hemşire ve ebelerle birlikte eğitim çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi. Verilen eğitimlerde katılımcılara, Türkiye'de emzirmenin durumu, anne sütünün önemi, emzirme fizyolojisi, emzirme ile ilgili sorunlar, bebek dostu hastane uygulamaları, iletişim, danışmanlık gibi anne sütü ve emzirmenin doğru uygulamaları ile ilgili konular anlatıldı.