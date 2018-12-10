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Anne Dostu hastaneler

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle, Anne Dostu Hastane unvanı verilen hastanelerin yöneticilerine plaketleri verildi.

Anne Dostu hastaneler

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle, Anne Dostu Hastane unvanı verilen hastanelerin yöneticilerine plaketleri verildi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Anne Dostu hastaneler

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Anne Dostu Hastane Programı ile annelerin gebelik, doğum süreci, lohusalık dönemlerinde hasta hakları, güvenliği, mahremiyetini de dikkate alarak takiplerinin, doğumlarının gerçekleştirileceği ortamları hazırlamak, anneleri normal doğuma teşviki edilmesinin amaçlanmakta olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından, Sağlık Bakanlığı tarafından Anne Dostu Hastanı Unvanı verilen, Yozgat Şehir Hastanesi, Sorgun Devlet Hastanesi, Akdağmadeni Devlet Hastanesi ve Boğazlıyan Devlet Hastanesi yöneticilerine Plaketleri taktim edildi.

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