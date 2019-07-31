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Anne Çocuk El Ele

SORGUN Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Anne Çocuk El Ele Daha Sağlıklı Bir Türkiye Projesi’ uygulamaya konuldu.

Anne Çocuk El Ele

SORGUN Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Anne Çocuk El Ele Daha Sağlıklı Bir Türkiye Projesi’ uygulamaya konuldu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Anne Çocuk El Ele

Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, proje kapsamında jimnastik kursuna katılan çocukların, annelerinin ellerinden tutarak spor salonuna spor yapmaya getirdiğini söyledi. Çocukların jimnastik, annelerin de plates yaptığını ifade eden Tunçer, "Ailenin toplumun temel taşı olduğu noktasından yola çıkarak böyle bir projeyi hayata geçirmek istedik. Çocuklarımız yaz tatillerini yararlı bir şekilde geçirirken annelerinin de spor yapmasına olanak sağlamak istedik. Böylece daha sağlıklı bir aile yapısı kurulmasını hedefledik, annelerin çocukları ile daha fazla vakit geçirmesine de vesile oluyoruz. Plates kursu hafta içi her gün saat 13.00'te Sorgun Stadyumu altındaki salonumuzda, jimnastik kursu aynı saatte spor salonumuzda veriliyor" dedi.

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