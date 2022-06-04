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Anne adayları mezun oldu

Yozgat Şehir Hastanesi Gebe Okulundan mezun olan anne adaylarına, Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel tarafından sertifika verildi.

04 Haziran 2022 Cumartesi 00:38
Anne adayları mezun oldu

Anne adayları, alanında deneyimli ve eğitimli Ebe Demet Civan, Fizyoterapist Semanur Fırat, Ergoterapist Mustafa Özbent eşliğinde 5 haftalık eğitim sürecini tamamladılar. Anne adayları, ‘Gebeliğin oluşumuz ve fizyolojisi’, ‘Gebelikte tehlike belirtileri ve önlemler’, ‘Gebelikte günlük yaşam ve beslenme’, ‘Doğum süreci ve doğum ağrısı ile ilaçsız baş etme yöntemleri ( egzersiz, nefes egzersizi, masaj vb.)’, ‘Yenidoğan özellikleri-bakımı-yıkanması-masaj’, ‘Anne sütü ve emzirme’, ‘Anne adaylarımızdan doğmamış bebeklerine mektup’ ‘Lohusalık’ ve ‘Aile Planlaması’ konularında eğitimler aldılar. Eğitimler, nefes egzersizi, meditasyon, gebelik egzersizi uygulamalarıyla desteklenerek gebeler, bilgi ve beceri kazanmış olarak mezun oldular. Eğitim sonunda doğum odaları gezdirilen ve ebelerle tanıştırılan gebelere katılım belgeleri takdim edildi. Eğitim alan gebeler, bu eğitimler ile kendilerini daha güvende hissettiklerini, daha bilinçli olduklarını ve ne yapacaklarını bildikleri için daha rahat hissettiklerini ifade edip gebe okulu çalışanlarına ve hastane yönetimine teşekkür etti. Amaçlarının tüm gebelerin bu bilinçle hareket ederek anneliği ve babalığın farkındalığını hissetmesi olduğunu ifade eden Başhekim Kozan, “Yozgat Şehir Hastanesi olarak hastanemize başvuran tüm gebelerimizi Gebe Okulumuza davet ediyoruz” dedi. 
Haber Merkezi

Son Güncelleme: 04.06.2022 11:15
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