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Anlaşma zemini aranıyor

Millet Bahçesi’nin yapılacağı Menekşe Evleri bölgesindeki emlak sahipleriyle toplantı yapılarak, anlaşma zemini aranmaya başlandı. Toplantıya AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de katıldı.

06 Ağustos 2020 Perşembe 00:55
Anlaşma zemini aranıyor

YOZGAT Valilik Binası karşısındaki Menekşe Evleri bölgesinde yapımı öngörülen Millet Bahçesi ile ilgili hak sahipleriyle toplantı yapıldı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in de katıldığı toplantıda hak sahipleriyle uzlaşma yolu aradı. AK Parti Yozgat İl binasında gerçekleştirilen toplantıya Menekşe Evleri’nde ikamet eden veya konutu bulunan hak sahipleri katıldı. Milletvekili Başer, ‘’Evlerinin yerine Millet Bahçesi yapacağımız Yozgat Merkez Menekşe Evleri sakinleriyle bir araya geldik. Sorunlarını ve taleplerini dinledik. Çözümü için gerekli girişimlerde bulunduk’’ dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından içerisinde millet kıraathanesinin de yer alacağı 173 bin 292 metrekare alanda kurulacak Yozgat Millet Bahçesi'nin ihalesi daha önce yapıldı. Bitki ve peyzajı ile Yozgat’a yeni bir soluk getirecek millet bahçesi projesi, içerisinde barındıracağı yeşiliyle, millet kıraathanesiyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak. Çocuk oyun alanlarının ve tematik bitki bahçelerinin olacağı millet bahçesinde bin 269 ağaç ve yeşil alanlar yer alacak. Vatandaşların ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer alacağı millet bahçesinde yöreye özgü ürünlerin bulunduğu pazar yeri, çiçekli bitkiler ile vatandaşlar huzur içinde vakit geçirebilecek. 

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Anlaşma Zemini Aranıyor
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