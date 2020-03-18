Anlaşma sağlandı

Gülşehri Belediyesinde çalışan işçileri kapsayan 3 yıl süreli toplu iş sözleşmesi ile çalışanların ücretlerine sosyal haklar hariç her yıl yüzde 10 zam yapıldı. İşçilerin ikramiyeleri yılda 10 yevmiyeden 62 yevmiyeye yükseltildi. Sosyal haklara da yüzde 15 oranında zam yapıldı. Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, ‘’Belediyemizin imkânları doğrultusunda çalışanlarımızın ücretlerine zam yaptık. İmzaladığımız toplu iş sözleşmeler belediyemize tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun’’ dedi. Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da, ‘’Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen, Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü’ye teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi Gülşehri belediyesine, sendikamıza ve emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu.