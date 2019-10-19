Anlamlı ziyaret

Başkan Coşar, ‘’Boğazlıyan’ımızın potansiyelini çok daha ileri bir noktaya taşıyacak, aynı zamanda ilçemize katma değer katacak, Organize Sanayi Bölgesi projemiz hakkında sayın Hisarcıklıoğlu ile istişarelerde bulunduk. Ayrıca en değerli varlıklarımız olan çocuklarımız için, geleceğimizi güçlendiriyoruz, projelerimizin de içerisinde yer alan Fen Lisesi Okulumuz hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerine bizlere göstermiş olduğu ilgiden, güler yüzlü samimi sohbetinden ve de takdire şayan misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ederim’’ dedi.