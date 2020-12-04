ANLAMLI ZiYARET

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Akdağmadeni ilçesinde hizmet veren İlk Öykü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Başkan Yalçın ziyarette Rehabilitasyon merkezinde eğitim ve öğretim gören öğrencilerle tek tek ilgilenerek öğrenciler hakkında öğretmenlerden bilgi aldı. Başkan Yalçın, yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engellilerin sadece bir gün değil her gün yanlarında olduklarını belirtti. Yalçın, ‘’Bu özel günün engelsiz bir yaşam için farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum’’ dedi. Rehabilitasyon merkezindeki sınıfları gezen Belediye Başkanı Nezih Yalçın, öğrencilerle sohbet ederek hediyelerini verdi. Ziyaretten Duyduğu Memnuniyeti dile getiren Özel İlk Öykü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Ahmet Oba, ‘’Belediye Başkanımız Sayın Nezih Yalçın’a merkezimizdeki öğrencilerimize yakından gösterdiği ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu.