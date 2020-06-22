Anlamlı ziyaret

KOCAELİ’nde 20 yıldır gazetecilik yapan, son 15 yıldır ise ‘Bizim Gazete’ isimli gazeteyi çıkaran hemşerimiz Mustafa Eranıl, hemşerilerini ağırlamayı da ihmal etmiyor. Yozgat Merkezde Fiyaka isimli iş yerinin sahibi genç girişimci iş adamı Ahmet Deniz Şahin, hemşerisiyle hasret giderdi, konusu Yozgat olan sohbette bulundu. Karşılıklı fikir alış-verişinde bulunan iki hemşerimiz, güzel bir gün geçirmenin keyfini yaşadı. Hemşehrimiz Gazeteci Mustafa Eranıl, Yozgat’tan kendisini ziyarete gelen genç girişimci iş adamı Ahmet Deniz Şahin’e teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.