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ANLAMLI ZiYARET

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Sarıkaya Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

17 Şubat 2020 Pazartesi 03:07
ANLAMLI ZiYARET

İlçedeki okullarda gazi ve şehit yakınlarının söyleşilere katılmaları kararlaştırıldı. Sarıkaya Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Ergen, terörle mücadelede 1995 yılında Hakkari ili iki Yakadağlar mevkiinde yapılan iç güvenlik esnasında terör örgütü mensuplarınca araziye yerleştirilmiş olan mayına basması sonucunda yaralanarak yaralandığını, Gazi olduğunu anımsattı. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ise, terörle mücadelede gazi olan Yakup Ergen'in çatışma esnasında yaralanması, iki bacağını kaybetmesi, tedavisinden sonra tekrar hayata tutunmasını kendisinden dinleyerek, duygulandıklarını söyledi. Yoldaş, ‘’Bizler huzur içinde yaşıyorsak, bunu vatanın birliği, dirliği, bölünmez bütünlüğü yolunda can veren şehitlerimize, kanını akıtan gazilerimize borçluyuz. Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazimiz Yakup Ergen’i proje ekibimizde görevli öğretmenlerimizle beraber ziyaret ettik. Gazimizin terörle mücadelede vermiş olduğu başarıyı her hafta bir okulumuzda öğrencilerimize anlatarak, vatanın ne kadar kıymetli olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Ayrıca derneğin başkanı başta olmak üzere Şehit ailelerimizin ve Gazilerin katılımıyla okullarda söyleşi yaparak bu vatan ve bayrak için yapılan fedakârlıkları bizzat anlatmak, hatta bazen söyleşilere şehit eşi veya anneleri de katılarak vatan uğruna nelerden vazgeçilebildiğini anlatmak öğrencilerimizi etki yapacaktır" dedi. Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şube Müdürleri Haluk Timur, Agâh Ayhan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje ekibinden Abdullah Düğer ve Bilge Savacı katıldı.

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ANLAMLI ZiYARET
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