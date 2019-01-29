ANLAMLI SERGi

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Saydam, Garnizon Komutanı Yuşa Kılınç, Emniyet Müdürü Kadir Topkaya, STK Temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar, sergi açılışında hazır bulundu. Duygusal anlara sahne olan açılışta toplam 192 hatıra sergide yer aldı. Bir hafta boyunca açık olacak olan 22. Şehit Emanetleri Sergisi Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Salonunda ziyaretçilerini beklediği kaydedildi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, şehitlerimizi minnet ve rahmetle andı, onlar bizler için şehit olduklarını hatırlatarak, ‘’Hayatlarının baharında vatan, bayrak savunması için şehit oldular. Onların ne için şehit olduğunu hepimizin anlaması lazım. Bayrağımız göklerden inmesin, ezanımız minarelerden dinmesin diye onlar canlarını verdiler. Onlar ne için şehit olduysa bizler de onun için yaşamalıyız. Herkes bulunduğu konumda yerine getirdiği vazifeyi yaparken bir kez daha düşünmeli. Bizim bu vazifeleri rahatça yapabilmemiz için binlerce şehit olan insanımız var’’ diye konuştu.