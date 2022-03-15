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Anlamlı program

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanlığı ve Gençlik Kolları Başkanlığı Cumhuriyet Alanı’nda İstiklal Marşı’mızın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma haftası kutlamaları kapsamında program düzenledi.

15 Mart 2022 Salı 00:19
Anlamlı program

Düzenlenen programda Konser veren Gelecek Partili gençler İstiklal Marşımızı da okuyarak Mehmet Akif Ersoy’u ve İstiklal Marşı’nın 101’inci yıl dönümünü kutladılar. Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan gençler İstiklal Marşı yazılı kartlar dağıttı. Cumhuriyet Alanı’nda yapılanan programının ardından Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş yapmış olduğu açıklamada, ‘’Bağımsızlığımızın nişanı İstiklal Marşı’mızın kabulünün 101’inci yılını kutlarken, başta bu gururu, bu heyecanı, bu güzel vatanı bizlere emanet eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan savunmasında şehit olan Mehmetçiklerimizi ve  ‘KORKMA’ diyerek başlayan İstiklal Marşı’mızın yazarı milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet minnet ve şükranla anıyoruz. Allah bu millete bir daha İstiklal marşı yazdırmasın’’ dedi.

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