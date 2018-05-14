Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101852
ALTIN
182.678
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8391
EURO
5.1310

ANLAMLI KUTLAMA

TÜRKİYE’de Nüfusuna göre en fazla şehit veren illerin başında gelen Yozgat’ta, Anneler Günü dolayısı ile Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, şehit anneleri ve aileleri ile bir araya geldi.

ANLAMLI KUTLAMA

TÜRKİYE’de Nüfusuna göre en fazla şehit veren illerin başında gelen Yozgat’ta, Anneler Günü dolayısı ile Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, şehit anneleri ve aileleri ile bir araya geldi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
3 Okunma
ANLAMLI KUTLAMA

Vali Yurtnaç, eşi Dilek Yurtnaç ile birlikte Şehit Anneleriyle birlikte ailelerini Kentpark’ta verilen kahvaltıda ağırladı. Vali Yurtnaç, anneliğin herhangi bir maddi değerinin olmadığını belirterek, “Annelik duygusu ne alınır nede satılır, annelik duygusu sadece hissedilir. Anneler evlatlarının derdi ile dertlerin, sevinci ile sevinir. Bu maksatla annelerin emeği ve hakkı ödenmez. Cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inandığımız bir varlıktır anne. Bu maksatla başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum. Ebediyete göçmüş annelere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.
Şehit ailelerinin emrinde olduklarını belirten Vali Yurtnaç, “Şehit ailelerimize vatanımız ve milletimiz adına minnettarız. Terörle mücadele son bir terörist dahi kalmayıncaya kadar sürecek. Sizler bize evlatlarınızın emanetisiniz. Bu emanete sahip çıkmak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. Bizim kapımızda gönlümüzde sizlere her zaman ardına kadar açık” diye konuştu.
Vali Yurtnaç, eşi ile birlikte şehit aileleri ile oturarak sohbet etti, sonrasında ise, Alparslan Türkeş Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, burada kalan yaşlıların Anneler Gününü kutladı. Yaşlılarla sohbet eden Vali Yurtnaç. Karanfil verdi, yaşlılarla birlikte Bocce oynadı. Huzurevi sakinleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Yurtnac ve Hanımefendiye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler. Ziyaretlerde Vali Kemal Yurtnaç ve Hanımefendiye Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve eşi de eşlik etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yaşlılara Ramazan Hizmeti
Yaşlılara Ramazan Hizmeti
Şairler Yozgat’ta buluştu
Şairler Yozgat’ta buluştu
Kına Gecesi etkinliği
Kına Gecesi etkinliği
Evlilik fuarı ilgi gördü
Evlilik fuarı ilgi gördü
ANNELER UNUTULMADI
ANNELER UNUTULMADI
Annelere Sürpriz
Annelere Sürpriz

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim