ANLAMLI KUTLAMA

Vali Yurtnaç, eşi Dilek Yurtnaç ile birlikte Şehit Anneleriyle birlikte ailelerini Kentpark’ta verilen kahvaltıda ağırladı. Vali Yurtnaç, anneliğin herhangi bir maddi değerinin olmadığını belirterek, “Annelik duygusu ne alınır nede satılır, annelik duygusu sadece hissedilir. Anneler evlatlarının derdi ile dertlerin, sevinci ile sevinir. Bu maksatla annelerin emeği ve hakkı ödenmez. Cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inandığımız bir varlıktır anne. Bu maksatla başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum. Ebediyete göçmüş annelere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.

Şehit ailelerinin emrinde olduklarını belirten Vali Yurtnaç, “Şehit ailelerimize vatanımız ve milletimiz adına minnettarız. Terörle mücadele son bir terörist dahi kalmayıncaya kadar sürecek. Sizler bize evlatlarınızın emanetisiniz. Bu emanete sahip çıkmak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. Bizim kapımızda gönlümüzde sizlere her zaman ardına kadar açık” diye konuştu.

Vali Yurtnaç, eşi ile birlikte şehit aileleri ile oturarak sohbet etti, sonrasında ise, Alparslan Türkeş Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, burada kalan yaşlıların Anneler Gününü kutladı. Yaşlılarla sohbet eden Vali Yurtnaç. Karanfil verdi, yaşlılarla birlikte Bocce oynadı. Huzurevi sakinleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Yurtnac ve Hanımefendiye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler. Ziyaretlerde Vali Kemal Yurtnaç ve Hanımefendiye Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve eşi de eşlik etti.