ANLAMLI KAMPANYA

SARAYKENT Öğretmenevi Müdürü Ali Erol tarafından başlatılan kampanya kapsamında, ormanlık alanlarda meşe ağaçlarının diplerine dökülen palamutları toplandı, yeniden toprakla buluşturulmaya başlandı. Kampanyaya ilçe merkezi, belde ve köylerindeki okullarde eğitim gören öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar da destek verdi. Öğretmenevi Müdürü Erol, Kasım ayında meşe ağaçlarının palamut olarak bilinen farklı isimleri de olan tohumlarının yüzlercesinin ağaçların altına döküldüklerini hatırlattı. Erol, ‘’Bu tohumlar toplanıp, yatay bir şekilde 4-5 santimlik derinlikte olacak şekilde, Kasım ayından başlayıp Mayıs ayına kadar ekilebilir. Tohumu ekmeden önce birkaç saat suda bekletip, bozuk yada içi boş olan palamutlar yüzeye çıkar, bu şekilde suyun altında kalan sağlam tohumlar ekilir. Tohumun çimlenmeme ihtimaline karşı aynı yere iki ya da üç tane pelit ekilir. Tohumları bu şekilde toprakla buluşturabileceğimiz gibi, pet şişe yada bardaklar içerisinde meşeler yeşerip filizlendikten sonra toprakla fidan olarak ta dikebiliriz’’ bilgisini verdi.

Erol, meşe tohumlarının toplanıp, biriktirilmesine yönelik yapılan kampanya esnasında, meşe ormanlıkları içerisine atılan atıklar da toplanarak, çevre temizliği de yapıldığını söyledi. Erol, toplanan meşe tohumlarını öğrencilerle birlikte tasnifini yapıp, yeniden yeşerebilecek olanları toprakla buluşturmaya başladıklarını kaydetti. Erol, ‘’Bu çalışmayla, çocuklar hem ormanın güzelliklerini görerek faydalarını öğrendiler, hem de yeşil bir alan oluşturmanın hazzını yaşadılar. Öğretmenleri ile birlikte bu çalışmaya destek veren öğrenciler, bahar mevsiminde de diktiği tohumun büyümesini ve diğer aşamalarını takip ederek, sahiplenecek, dikili bir ağacı olmanın verdiği hazzı yaşayacaklar’’ dedi.