Anlamlı kampanya

Federasyon Basın Sözcüsü Kaan Pınarcıoğlu, her yıl çiçeklerle, bin bir çeşit hediyelerle kutlanan, sevgililerin sevgilerini ifade ettiği 14 Şubat Sevgililer gününde Mehmetçiklerin unutulmaması gerektiğine dikkat çekti. Pınarcıoğlu, ‘Yüreği vatan aşkıyla yanan, sevdiklerinden uzakta, soğuk-sıcak, kar-kış, gece-gündüz demeksizin çarpışan Mehmetçikleri bu özel günde herkesi Mehmetçik Vakfına bağış yapmaya davet ediyoruz’’ dedi.

Pınarcıoğlu, her yıl farklı farklı organizasyonlarla kutlanan sevgililer gününün bu yıl daha anlamlı ve faydalı bir yöne taşımaya çalıştıklarını kaydetti. Pınarcıoğlu, ‘Askerlik, Kahramanlık, şehitlik ve gazilik denildiğinde akla ilk gelen memleket olmanın hatta herkesin bildiği Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de deyimiyle, ünlü süvarilerin harp meydanlarında kahramanca dövüşen Türk yiğitlerinin harman olduğu yer Bozok Yaylasının çocukları olarak böyle bir günü vatan aşkıyla kavrulan Mehmetçiklerimize armağan etmek istedik. Sevgililer gününü, vatanı en büyük aşkları bilip milletinin refahı için cephede geçiren kahramanlara ufak bir jestle herkesi Mehmetçik Vakfına bağışa davet ediyoruz’ diye konuştu.

Bağış yapmanın herkese bir dokunuş uzaklığında olduğunu belirten Pınarcıoğlu, ‘Farklı olsun, vatan koksun, sevdamızın adı Mehmetçik olsun. Herkes cep telefonuyla mehmetçik yazıp 2582’ ye mesaj atsın. Her mesaj 10 lira bağış demektir’ ifadelerini kullandı.