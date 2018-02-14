Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115320
ALTIN
162.736
DOLAR
3.8028
STERLİN
5.2708
EURO
4.6981

Anlamlı kampanya

MERKEZİ İstanbul’da bulunan Yozgatlılar Federasyonu, sevgililer gününde Afrin’deki harekatta yer alan Mehmetçiklere sevgilerin ifade edilmesi için kampanya başlattı.

Anlamlı kampanya

MERKEZİ İstanbul’da bulunan Yozgatlılar Federasyonu, sevgililer gününde Afrin’deki harekatta yer alan Mehmetçiklere sevgilerin ifade edilmesi için kampanya başlattı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
23 Okunma
Anlamlı kampanya

Federasyon Basın Sözcüsü Kaan Pınarcıoğlu, her yıl çiçeklerle, bin bir çeşit hediyelerle kutlanan, sevgililerin sevgilerini ifade ettiği 14 Şubat Sevgililer gününde Mehmetçiklerin unutulmaması gerektiğine dikkat çekti. Pınarcıoğlu, ‘Yüreği vatan aşkıyla yanan, sevdiklerinden uzakta, soğuk-sıcak, kar-kış, gece-gündüz demeksizin çarpışan Mehmetçikleri bu özel günde herkesi Mehmetçik Vakfına bağış yapmaya davet ediyoruz’’ dedi.

Pınarcıoğlu, her yıl farklı farklı organizasyonlarla kutlanan sevgililer gününün bu yıl daha anlamlı ve faydalı bir yöne taşımaya çalıştıklarını kaydetti. Pınarcıoğlu, ‘Askerlik, Kahramanlık, şehitlik ve gazilik denildiğinde akla ilk gelen memleket olmanın hatta herkesin bildiği Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de deyimiyle, ünlü süvarilerin harp meydanlarında kahramanca dövüşen Türk yiğitlerinin harman olduğu yer Bozok Yaylasının çocukları olarak böyle bir günü vatan aşkıyla kavrulan Mehmetçiklerimize armağan etmek istedik. Sevgililer gününü, vatanı en büyük aşkları bilip milletinin refahı için cephede geçiren kahramanlara ufak bir jestle herkesi Mehmetçik Vakfına bağışa davet ediyoruz’ diye konuştu.

Bağış yapmanın herkese bir dokunuş uzaklığında olduğunu belirten Pınarcıoğlu, ‘Farklı olsun, vatan koksun, sevdamızın adı Mehmetçik olsun. Herkes cep telefonuyla mehmetçik yazıp 2582’ ye mesaj atsın. Her mesaj 10 lira bağış demektir’ ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Vali Hilal’i ağırladı
Vali Hilal’i ağırladı
Miniklerden Zeytin Dalı
Miniklerden Zeytin Dalı
Müsiad’tan ziyaret
Müsiad’tan ziyaret
Çeliksoy, tasarıyı değerlendirdi
Çeliksoy, tasarıyı değerlendirdi
Tarımda ilk sıralardayız
Tarımda ilk sıralardayız
Kamu Sen desteği
Kamu Sen desteği

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim